Polícia Marítima e nadadores-salvadores resgatam cão preso em rocha

Elementos da Polícia Marítima de Viana do Castelo resgataram, em colaboração com nadadores-salvadores, um cão de raça pastor alemão que ficara isolado numa rocha na praia do Lumiar.

O caso ocorreu ao final da tarde de terça-feira. Um popular deu o alerta para um cão que tinha ficado isolado numa rocha rodeada por água junto à praia do Lumiar, em Viana do Castelo. Foram ativados elementos da Polícia Marítima e do programa "Praia Segura" e também nadadores-salvadores da associação "Coordenada Decimal".

Os polícias, com o apoio dos nadadores-salvadores e de um elemento do Programa "Praia Segura", efetuaram o resgate do cão para terra, onde se constatou que o animal se encontrava bem fisicamente e bem nutrido, não apresentando sinais de maus tratos.

Uma vez que o cão não apresentava identificação na coleira ou chip, os elementos da Polícia Marítima iniciaram diligências junto do canil intermunicipal de Viana do Castelo para entregar o cão, que viria a ser confiado à associação "Resgate Adoção Viana".