Polícia Marítima trava festa ilegal na praia da Póvoa de Varzim

JN Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Marítima interrompeu, na sexta-feira pelas 23 horas, uma festa ilegal com sete jovens, com idades entre os 16 e 21 anos, na praia Verde, no concelho da Póvoa de Varzim.

"Durante uma ação de patrulhamento, os elementos da Polícia Marítima detetaram uma concentração de pessoas na praia, tendo-se deslocado ao local, onde constataram que se tratava de um convívio entre sete jovens, quatro dos quais menores de idade", adianta a Polícia Marítima em comunicado.

"Por se encontrarem a violar as medidas de prevenção à covid-19 atualmente em vigor, nomeadamente no que diz respeito à concentração de mais de cinco pessoas na via pública, ao consumo de álcool da via pública e ao dever geral de recolhimento domiciliário, os elementos da Polícia Marítima terminaram a festa, tendo contactado os familiares dos quatro jovens menores de idade", explicou ainda a Polícia Marítima.