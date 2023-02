Polícia Municipal ajuda Exército a inspecionar quartel usado por toxicodependentes

Reis Pinto Hoje às 10:27 Facebook

Elementos do Exército português, acompanhados de agentes da Polícia Municipal, estão a fazer uma inspeção ao Quartel de Manutenção Militar, na rua do Ouro, no Porto. Tentam perceber se ainda há pessoas no interior daquele espaço que tem servido de apoio ao consumo de estupefacientes e local de pernoita de toxicodependentes.

O perímetro do "Quartel do Ouro", como é conhecido, já havia sido vedado. O edifício está murado e entaipado, pelo que serão poucas as probabilidades de ainda haver pessoas a pernoitar no local. Ainda assim, o Exército quis assegurar-se que não haveria ninguém naquele espaço, e pedido o apoio da Polícia Municipal do Porto, que mobilizou meia dúzia de agentes. Os Sapadores do Porto também foram acionados.

Depois de feita a inspeção, e estando assegurado que não há pessoas a usar o espaço, o Exército poderá começar os trabalhos de limpeza do quartel, que poderão demorar duas a três semanas.