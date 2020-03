Polícia perseguiu infetado com Covid-19 que saiu de casa em Braga

Joaquim Gomes Ontem às 23:10 Facebook

As forças policiais perseguiram, esta sexta-feira, ao fim da tarde, em Braga, um homem infetado com Covid-19, que saiu de casa, contra as determinações das autoridades sanitárias.

A perseguição decorreu a partir da Rua Bernardo Sequeira, na zona de Santa Tecla, em São Victor, a maior freguesia urbana de Braga, perto da 2.ª Esquadra da PSP de Braga, já que o doente resolveu sair de casa, tendo sido apanhado mais tarde, ao princípio da noite.

O homem, apercebendo-se que tinha sida logo detetado, fugiu a correr pela Rua Bernardo Sequeira, escondendo-se na sede provisória da Cruz Vermelha Portuguesa, onde antes era o Centro de Recrutamento Militar, com os transeuntes pensando tratar-se de um assalto, numa zona da cidade onde são frequentes os roubos pelo método do esticão.

Na operação participaram dois operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga com uma ambulância devidamente apetrechada para transportar tal tipo de doentes, tendo esta ação envolvido agentes da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Municipal.