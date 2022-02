Polícia preso por incendiar carros de testemunhas da ex-mulher

Madalena Ferreira Hoje às 00:53 Facebook

Um agente da PSP de 53 anos, natural de uma aldeia do Fundão, está desde esta quarta-feira em prisão preventiva, por ter alegadamente incendiado as viaturas de quatro testemunhas da ex-mulher, que o processou por violência doméstica, e ainda o automóvel da técnica da Segurança Social que vem acompanhando a vítima no contexto do mesmo caso.

Suspeito de vários crimes de incêndio e dano relacionados com o inquérito penal que corre no Tribunal da Covilhã, o polícia recolheu ao Estabelecimento Prisional de Évora depois que o juiz de instrução do Tribunal de Castelo Branco lhe aplicou a medida de coação mais grave.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública albicastrense, que emitiu um comunicado na quarta-feira, o indivíduo, com 30 anos de carreira na PSP, foi detido na terça-feira "fora do flagrante delito", na sequência de uma investigação que a Polícia Judiciária da Guarda já tinha em curso "em estreita colaboração" com aquele comando distrital.