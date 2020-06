Polícia reforça vigilância às casas dos jogadores do Benfica

Luís Antunes Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Forças de segurança aumentam patrulhamento. Familiares com ordem para contactar gabinete de apoio do clube à mínima movimentação suspeita.

As forças de segurança vão reforçar a vigilância junto às residências dos jogadores do clube da Luz, apurou o JN junto de fonte policial. A medida surge na sequência da noite de terror, vivida na última quinta-feira, com o ataque ao autocarro do Benfica, em plena A2 e a vandalização de várias habitações de futebolistas (Rafa, Pizzi e Grimaldo) e treinador (Bruno Lage) com inscrições e pinturas insultuosas.

Ao que apurámos, as autoridades vão reforçar a frequência do patrulhamento policial junto das zonas onde vivem os atletas, numa lógica preventiva, dissuasora e com o objetivo, também, de acelerar a capacidade de reação a um possível incidente que venha a ocorrer.