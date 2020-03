Polícia suspenso por usar pulseira do Movimento Zero

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Comando Metropolitano de Lisboa da PSP decidiu que agente violou deveres de zelo, de aprumo e de obediência ao não seguir indicações superiores.

Um polícia foi suspenso cinco dias por ter usado uma pulseira e uma caneta alusivas ao "Movimento Zero" (M0) quando estava fardado. Para a PSP, o agente, com mais de 16 anos de serviço e destacado no Comando Metropolitano de Lisboa (CML), violou o dever de zelo, de aprumo e de obediência.

O caso remonta a setembro do ano passado, quando o M0, grupo informal de contestação às condições de trabalho nas forças de segurança, estava em plena atividade, exigindo à Direção Nacional da PSP e ao Ministério da Administração Interna mais recursos humanos e melhores meios para combater a criminalidade. Nessa altura, as chefias da Polícia emitiram uma diretiva a proibir os agentes de usar qualquer adereço que os ligasse ao movimento contestatário e a informação foi transmitida a todo o pessoal. Mesmo assim, um agente do CML apresentou-se na esquadra devidamente fardado e com uma pulseira do grupo inorgânico e criado nas páginas sociais.