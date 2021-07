Polícia trava guerra entre gangues violentos dos bairros de Braga

Joaquim Gomes e Óscar Queirós Hoje às 09:13 Facebook

Cinco indivíduos foram detidos por suspeita de várias tentativas de homicídio, assaltos e venda de armamento.

A Polícia Judiciária de Braga declarou na terça-feira guerra aos gangues que, a partir dos bairros, vêm aterrorizando a cidade. Em simultâneo, partiu para o desmembramento de uma rede de tráfico de armas onde os bandidos se abasteciam. Cinco indivíduos foram detidos, por suspeitas, entre outras, de homicídio, assaltos e tráfico de armas.

Os inspetores de Braga, com o apoio da Diretoria do Norte e da PSP, também fizeram dezenas de buscas. Os principais visados foram os líderes dos gangues das "Enguardas" e do "Picoto", a quem a investigação imputa tentativas de homicídio, em sucessivos ajustes de contas, a tiro, inseridos numa "guerra de território" que, a partir de três bairros sociais, se espalhou pela cidade, chegando a zonas mais nobres.