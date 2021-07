Polícias acabaram com perto de 400 ajuntamentos

Reis Pinto Hoje às 09:21 Facebook

Chegada do calor tem levado a mais e maiores aglomerações ao ar livre, com gente de todas as idades.

Não tem sido fácil a tarefa das autoridades neste ano e meio que já levamos de vida coletiva em pandemia. De março de 2020 até ao mês passado, PSP e GNR tiveram de intervir em cerca de 400 situações de incumprimentos das regras sanitárias e de distanciamento social, ou seja, quase um caso por dia.

E a PSP tem notado "uma tendência para o recrudescimento de ajuntamentos e celebrações com a melhoria das condições climatéricas, com maior pendor para a sua realização ao ar livre, número acrescido de participantes e maior diversidade etária".