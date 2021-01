Polícias agredidos ao tentarem parar desacatos em bar

JN Hoje às 14:30 Facebook

Dois polícias foram agredidos com socos e pontapés quanto tentavam por cobro a uma desordem num bar em Portalegre. Três dos quatro agressores foram detidos.

Pelas 22.50 horas da noite de ontem, quinta-feira, os agentes receberam uma denúncia de populares de que haveria um grupo de quatro homens a provocar distúrbios e a trocar agressões num bar da cidade. Uma patrulha acorreu ao local e, quando tentava acalmar os ânimos, já no exterior do espaço, um dos polícias foi empurrado e agredido pelos suspeitos. O colega foi em seu auxílio e também foi agredido.

"Não obstante as agressões de que foram alvo, os dois polícias em questão, com a ajuda de outros da Esquadra de Investigação Criminal que, entretanto, se deslocaram para o local, lograram mesmo efetuar a detenção de três dos quatro agressores", descreve um comunicado do Comando de Portalegre da PSP.

Os dois agentes precisaram de tratamento hospitalar, mas não necessitaram de internamento. O quarto suspeito conseguiu colocar-se em fuga, mas já estão em curso diligências para o localizar.

Os três detidos, de idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, serão conduzidos esta sexta-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.