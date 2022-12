Polícias atacados com pedras e garrafas em bairro de Lisboa

Três polícias ficaram feridos durante uma intervenção, na noite desta segunda-feira, no Bairro Horta Nova, em Lisboa. Os agentes da PSP foram atacados com pedras e garrafas arremessados dos prédios. Um morador da urbanização foi detido.

Segundo o JN apurou, a PSP foi chamada ao Bairro Horta Nova devido ao rebentamento de petardos em plena rua. A primeira atuação foi efetuada por uma equipa de cinco polícias que, pouco depois de ter chegado ao local, começou a ser agredida e um dos agentes ficou ferido. Mesmo assim, conseguiu deter um morador antes de sere obrigada a retirar.

Pouco depois, e já com o reforço de Equipas de Intervenção Rápida, a PSP voltou a entrar no Bairro Horta Nova para concluir a operação. Contudo, tal como da primeira vez, os polícias foram atacados com pedras e garrafas arremessados das janelas e varandas dos prédios que rodeavam a rua.

Mais dois polícias sofreram ferimentos e, juntamente com o colega atingido durante a primeira intervenção, foram transportados ao hospital.

PSP confirma "disparos de munições menos letais"

Entretanto, na tarde desta terça-feira, a PSP confirma que, "pelas 23:00 horas, através da 3.ª Divisão, respondeu a uma chamada que relatava a deflagração de engenhos pirotécnicos, e consequente perturbação do descanso dos moradores daquela artéria, bem como o risco para a integridade física e o património daqueles que passavam no local". Acrescenta que, "à chegada ao local, os polícias foram injuriados e alvos de arremesso de pedras e engenhos pirotécnicos, o que motivou uma primeira intervenção policial, da qual resultou um indivíduo detido, por agressão a um dos polícias."

Ainda segundo fonte oficial, "após transportar o detido para instalações policiais fora do Bairro da Horta Nova e face a um posterior avanço de um grupo de indivíduos, a PSP com um dispositivo reforçado, progrediu novamente pela Rua Vítor Santos, com o objetivo de repor a ordem e paz pública e tentar identificar dos autores da prática das agressões e demais ilícitos criminais".

"Durante esta intervenção foram efetuados disparos de munições menos letais, com o intuito de dispersar os suspeitos da prática dos ilícitos. Os três polícias feridos foram receber tratamento médico, não sendo conhecidas outras consequências resultantes da ação policial", conclui.