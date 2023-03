Polícias de 25 países europeus unidas contra fim do uso de metadados

Vinte e seis responsáveis de órgãos policiais de 25 países europeus apelaram esta quinta-feira, numa declaração conjunta assinada na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, a que seja instituído "um novo quadro legal" que, na sequência do chumbo da conservação e uso de metadados na investigação criminal, que permita "restabelecer a confiança entre as agências de aplicação da lei, o setor privado e os cidadãos".

No documento, os dirigentes mostram-se "particularmente preocupados com o impacto nacional e internacional da inexistência" na União Europeia de um regime de "retenção de dados de tráfego e de localização". "[Tal] afeta não só o cumprimento das nossas missões, como também toda a sociedade", acrescentam, lembrando que, uma vez que "alguns tipos de crimes apenas podem ser prevenidos e investigados se a conservação de metadados for autorizada", podem existir consequências para os "direitos, liberdades e garantias dos cidadãos".

Além do diretor nacional da PJ, Luís Neves, subscreveram a "Declaração Lisboa" chefes policiais de Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França (dois órgãos distintos), Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Roménia e Suécia.