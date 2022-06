Polícias de folga salvam grávida de agressões do companheiro

JN Hoje às 11:02 Facebook

Um jovem de 18 anos foi detido em flagrante delito por violência doméstica, no Seixal. Dois polícias de folga viram o suspeito a discutir e agredir a companheira grávida e intervieram, impedindo a continuação das agressões.

O caso ocorreu no dia 25 de maio, no Seixal. Dois polícia de folga repararam que um jovem estava a discutir de forma exaltada com a companheira, estando esta notoriamente numa situação de gravidez avançada.

"Perante os gritos, os dois polícias foram-se aproximando lentamente, e nesse mesmo hiato temporal, sem que nada o fizesse prever e numa questão de segundos, visualizaram o suspeito a desferir um empurrão à vítima, seguido de uma cabeçada na zona do peito", conta a PSP em comunicado. A seguir, o suspeito ainda lhe deu uma chapada no braço que a fez deixar cair o telemóvel.

Os polícias identificaram-se de imediato e ordenaram ao suspeito que cessasse as agressões à mulher grávida, o que o mesmo acatou. Foi dada voz de detenção ao jovem, tendo sido conduzido à esquadra mais próxima do local, a Esquadra do Laranjeiro.

"Mesmo estando no período de folga, confrontados com uma situação de violência doméstica a decorrer, os polícias não se inibiram de intervir, conseguindo cessar com as agressões à vitima. De salientar que a vítima se encontra grávida, o que a torna ainda mais frágil, pelo que a atuação dos agentes se revelou ainda mais essencial, conseguindo com a intervenção que nada mais de grave viesse a ocorrer", destaca a PSP.