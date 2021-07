Polícias desfilam em protesto no Terreiro do Paço 

Inês Banha Hoje às 12:56 Facebook

Cerca de uma centena de elementos da PSP e da GNR em protesto desfilaram, esta quarta-feira de manhã, em torno dos ministérios da Administração Interna e das Finanças, em Lisboa, onde, pelas 12.30 horas, decorria uma reunião entre o Governo e os sindicatos no âmbito da negociação para atribuição de um subsídio de risco aos profissionais daquelas forças de seguranças.

No encontro, iniciado pelas 10.30 horas desta quarta-feira, participam o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e dirigentes da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) e da Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR), duas das mais representativas do setor.

"Cabrita, escuta, os polícias estão em luta" e "Seguro, seguro, é Cabrita sem futuro" foram algumas das palavras de ordem mais ouvidas no Terreiro do Paço, numa referência ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Os manifestantes permaneciam, pelas 12.30 horas, em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI) , uma hora depois de terem feito um minuto de silêncio em frente ao Ministério das Finanças, em homenagem aos polícias mortos em serviço nos últimos anos. "MAI. Nada?", "Somos alvos em movimento", "Somos polícias. Temos família", e "Portugal é um país seguro. Obrigado, mas..." são as frases que se leem nos cartazes que encabeçam a concentração.

A reunião desta quarta-feira foi agendada depois de há uma semana, 21 de julho, a ASPP/PSP e a APG-GNR terem apresentado, num outro encontro, a sua contraproposta ao projeto do Governo. A tutela quer atribuir até 68 euros de subsídio de risco num suplemento já existente e que, assim, se fixaria, no máximo, nos 100 euros mensais. Os sindicatos, que têm como referência o subsídio de 430,36 euros mensais atribuído na Polícia Judiciária, não concordam e propuseram a criação de um suplemento de risco mensal autónomo de 200 em janeiro de 2022 e que aumente para 300 euros em janeiro de 2023 e para 400 um ano mais tarde.

O protesto desta quarta-feira é o terceiro realizado em três semanas por polícias e militares em frente ao MAI, no Terreiro do Paço, em Lisboa. A luta pela atribuição de um subsídio de risco tem incluído também a realização de concentrações regulares diante dos comandos da PSP e da GNR em outras regiões do país.