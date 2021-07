Polícias em protesto pelo suplemento de risco

Inês Banha Hoje às 11:55 Facebook

Cerca de uma centena de elementos da PSP e da GNR concentraram-se, esta quinta-feira de manhã, em frente ao local onde decorre o Conselho de Ministros, em Lisboa, para protestar contra a proposta do Governo de aumentos mensais de até 68 euros no suplemento de risco atribuído aos polícias, que assim se fixaria, no máximo, nos 100 euros.

"Não aceitamos esmolas", "só não há dinheiro para os polícias" e "não somos polícias de segunda" foram algumas das frases visíveis nos cartazes exibidos, em silêncio, em frente ao Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Exigem um suplemento mensal de risco de 430 euros, idêntico ao que é atribuído a elementos da Polícia Judiciária.

"Aguardamos uma proposta digna e não aceitaremos propostas que não vão ao encontro da daquilo que os polícias merecem", sublinhou, ao altifalante, um porta-voz da plataforma que convocou o protesto e que une 13 dos 16 sindicatos da PSP e da GNR. Vários elementos das estruturas que ficaram de fora marcaram, ainda assim, presença em frente ao Palácio Nacional da Ajuda.

O protesto, interrompido pelas 12 horas, prossegue às 18 horas desta quinta-feira, com uma manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna e ao Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, em Lisboa. A organização espera que a ação, que inclui a entrega de um manifesto com as reivindicações da plataforma sindical, seja mais participada do que a que decorreu esta quinta-feira de manhã.