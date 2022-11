Polícias pagam para forçar julgamento dos seus agressores

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:54 Facebook

Um sindicato da PSP está a canalizar quase todo o seu orçamento para impedir que os autores de insultos, ameaças e agressões a polícias escapem a julgamento, através da suspensão provisória dos processos.

A estratégia do Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP) passa por suportar os custos da constituição dos polícias como assistentes, porque, com tal estatuto processual, estes podem opor-se à opção do Ministério Público de suspender os processos.

Confrontado pelo JN, o presidente do SILP, Paulo Monteiro, justifica esta medida com a necessidade de combater "o sentimento de impunidade" que, na sua opinião, vem crescendo entre os agressores dos polícias. Simultaneamente, pretende responder "ao sentimento de injustiça" relatado pelos agentes.