Polícias pedem videovigilância dentro e na envolvente das esquadras

Convocado pelo Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP), mas com a adesão de mais quatro sindicatos, os polícias vão manifestar-se, na manhã de amanhã, sexta-feira, frente à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa. Pelo direito à greve, pela pré-aposentação de acordo com estatuto já aprovado, um suplemento de risco digno e pelo fim do "sentimento de impunidade respeitante às agressões a Polícias". Além disso, exigem videovigilância no interior das esquadras e na sua envolvente.

A lista de exigências dos polícias não é longa, mas considerada essencial para tornar a profissão atrativa e motivadora. E a data e o local escolhidos para a manifestação carregam uma grande carga de simbolismo.

No dia 21 de abril de 1989, no Terreiro do Paço, em Lisboa, os polícias de serviço usaram canhões de água para dispersar uma manifestação de protesto de polícias, que ficou conhecida como "Secos e Molhados". Trinta e quatro anos depois, os polícias vão manifestar-se em frente à Presidência do Conselho de Ministros, porque é aqui que se decide a política de Administração Interna.