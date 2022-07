Polícias preparam-se contra vaga de crimes na visita do Papa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:08 Facebook

PSP e secretas à espera de carteiristas, traficantes e outros criminosos atraídos por 1,4 milhões de peregrinos. Europol, Interpol e forças estrangeiras envolvidas.

A PSP está à espera que grupos criminosos europeus se fixem em Portugal para aproveitar a presença de 1,4 milhões de peregrinos em Lisboa e Fátima, durante a visita de quatro dias do Papa Francisco a Portugal. A Jornada Mundial da Juventude está marcada para agosto de 2023, mas a PSP já está a preparar a resposta a essa vaga criminosa e, no próximo mês, vai a Santiago de Compostela, Espanha, observar as dinâmicas de eventos semelhantes. E também vai recorrer ao apoio da Interpol, Europol e das polícias de Espanha, França e Itália.

A Jornada Mundial da Juventude realiza-se na primeira semana de agosto de 2023 e ficará marcada pela presença do Papa Francisco, que irá permanecer no país durante quatro dias. Além de participar no encontro de Lisboa, irá também visitar o Santuário de Fátima. "Será o maior evento que alguma vez foi realizado em Portugal. A expectativa é que, durante 15 dias, possam afluir a Lisboa 1,4 milhões pessoas", refere o diretor do Departamento de Operações da PSP, Pedro Moura.