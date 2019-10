Alexandre Panda Hoje às 15:11 Facebook

O Movimento Zero (M0), um grupo de elementos da PSP e da GNR criado nas redes sociais, que critica a falta de condições de trabalho nas forças de segurança, organizou na manhã desta quinta-feira um protesto em frente à esquadra de Matosinhos, onde se concentraram cerca de 100 agentes e militares.

Na origem deste protesto estará a hipóteses de sancionar alguns elementos da PSP de Matosinhos, onde, de acordo com o M0 o número de detenções tem vindo a baixar desde maio, mês em que foi criado o movimento contestatário M0, que apela aos agentes serviços mínimos.

De acordo com o M0, existem informações segundo as quais as Equipas de Intervenção Rápida (EIR) estarão a fazer menos detenções de que o habitual e que a liderança da PSP quer "punir" elementos da EIR.

O Movimento garante que estava agendada uma reunião de chefias para a manhã desta quinta-feira precisamente para decidir sobre as eventuais sanções, mas que a mesma foi adiada devido ao protesto.

No final da concentração, cerca das 11.30 horas, os elementos presentes, vestidos de camisolas alusivas ao M0, cantaram o hino nacional e dispersaram-se em silêncio.