Polícias protestam junto de turistas no Algarve

Associação sindical vai distribuir folhetos em quatro idiomas, na quinta-feira, na Praia da Rocha, em Portimão.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai estar, na quinta-feira de manhã, 25 de agosto de 2022, a distribuir folhetos a quem se deslocar à Praia da Rocha, em Portimão, para sensibilizar a população e os turistas para os problemas que afetam a instituição. A ação de protesto, iniciada no final de julho deste ano, 2022, com iniciativas similares nos aeroportos de Porto, Lisboa e Faro chega, assim, às praias do Algarve.

"Pretendemos elucidar quem nos visita que Portugal é um país seguro, à custa do esforço, sentido de responsabilidade e trabalho suplementar dos polícias e não pela razão de políticas acertadas para a área da segurança", refere este domingo, em comunicado, a ASPP/PSP.

A organização exige a "alteração da tabela remuneratória" dos polícias, o "cumprimento" do seu estatuto profissional, e a "maior atratividade" da profissão. "Não pretendemos políticas de caridade, não pretendemos trabalho extra sem compensação, não queremos operações de cosmética ou campanhas de comunicação, não pretendemos confundir as populações", frisa a ASPP/PSP, alegando que a instituição não pode ser uma "polícia low cost".

Os folhetos estão redigidos em português, inglês, alemão e francês.