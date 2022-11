Polícias que deixam profissão indemnizam Estado pelos encargos com formação inicial

PSP e GNR já tiveram 51 casos nos últimos cinco anos. Quantias a pagar oscilaram entre os seis mil e os 19 500 euros na GNR e rondam os cinco mil na PSP.

Nos últimos cinco anos, 51 polícias tiveram de indemnizar o Estado por se terem desvinculado, por iniciativa própria, da PSP e da GNR antes de cumprirem o tempo mínimo de serviço. As saídas aconteceram após a frequência, com sucesso, dos cursos de formação inicial que permitem a entrada nos quadros. Dos casos registados desde 2018, 48 eram da PSP, dos quais um da carreira de oficial e 47 da carreira de agente, e três eram militares da GNR, segundo dados fornecidos pelas duas forças de segurança ao JN.

De acordo com o Estatuto de Pessoal da PSP, os polícias que terminem as ações de formação com aproveitamento são obrigados a prestar serviço na instituição por dez anos, no caso da carreira de oficial, ou por cinco anos, no caso da carreira de agente. Já o Estatuto dos Militares da GNR define que, para as categorias de guardas e de sargentos, por exemplo, o tempo mínimo é de cinco anos após a conclusão do curso de formação.