Polícias recebem 13 885 novas algemas até ao final da semana

O novo diretor nacional da PSP anunciou que até ao final desta semana vão ser distribuídas 13.885 pares de algemas individuais. Magina da Silva admitiu ainda que a questão das viaturas policiais "é crítica".

"Temos um número considerável de viaturas algo envelhecidas - têm média 14 anos -, mas o que me preocupa e preocupa genuinamente a tutela, é a taxa de inoperacionalidade, os carros avariados e que precisam de reparação", confessou o recém-empossado diretor nacional da PSP, em entrevista à TVI.

Magina da Silva lembrou que, "por definição, os meios podiam ser sempre mais", mas considerou que o equipamento distribuído aos polícias que estão a sair das escolas é o "suficiente": uma pistola Glock 19, um bastão que vai passar a ser extensível e em metal, um par de algemas metálicas e um aerosol de defesa. "É o kit que achamos que todos os agentes devem ter", afirmou.

Ainda em relação aos meios, o diretor nacional revelou que já deu ordem para até ao final da semana serem distribuídas 13 885 pares de algemas individuais a todos os polícias que desempenham funções operacionais e policiamentos.

Questionado sobre a sua defesa de menos esquadras no território, Magina da Silva frisou que "quantas mais instalações policiais tivermos, menos polícias temos na rua para acorrer às necessidades do cidadão aflito".

Para manter uma esquadra aberta todo o ano são necessários 12 polícias, contabilizou, explicando que na Área Metropolitana de Madrid, com 8 milhões de habitantes, há 36 comissarias e que, na Área Metropolitana de Lisboa, com 1,2 milhões, há mais de 80 instalações operacionais. Na sua opinião, "isto é autofágico, consome e desvia recursos" pois não são as esquadras que trazem mais-valias ao cidadão em apuros, "são as unidades móveis".

"Polícias não vêm de Marte"

Confrontado com acusações de que haverá racismo e elementos da extrema-direita na PSP, Magina da Silva frisou que "os polícias não vêm de Marte, nem sequer são verdes; vestem de azul. Os polícias vêm da sociedade portuguesa e refletem todas as suas virtudes e defeitos. Há tanto racismo na PSP como há na sociedade portuguesa".

"Eu não posso alterar as convicções e o que vai na cabeça de cada homem. Agora, os comportamentos observáveis e as opiniões que ele expressa, isso eu posso e vou avaliar e responsabilizar", prometeu, confessando não estar "tão seguro que haja uma infiltração generalizada de extrema-direita como se comenta".

Sobre o caso concreto de Cláudia Simões, a cidadão que acusou de agressão o agente que a deteve em Massamá, Magina disse que ainda é cedo para tirar conclusões. "Olhando para a situação concreta e para os vídeos que são públicos, este polícia usou a força conforme a Norma de Execução Permanente", adiantou, frisando que o caso muda de enquadramento se as lesões tiverem ocorrido após a mesma já ter sido manietada. Temos de esclarecer, "para acabar com a fumaça, se as lesões resultam do momento da detenção ou em momento posterior".

Bater nos adeptos violentos "onde dói mais"

O diretor nacional da PSP fez questão de condenar a violência no desporto, lembrando que "é um sinal muito mau quando se diz que um jogo dos infantis não se pode realizar sem estar lá um polícia".

"Temos de bater onde dói mais. E onde dói mais ao adepto violento não é uma bastonada nas costas, mesmo que ele a mereça. É retirá-lo, de forma inequívoca, não só do futebol mas de qualquer fenómeno desportivo e de qualquer participação em espetáculo desportivo, incluindo infantis", afirmou Magina da Silva.

O superior máximo da PSP deixou "uma palavra de esperança", apontando um projeto-piloto de parceria entre a PSP e os procuradores do Ministério Público de Braga que já permitiu, "em quatro ou cinco meses, mais medidas de interdição promovidas pela via judicial - 47 - do que nos cinco anos anteriores".