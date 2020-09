Pontapeava avós e exigia dinheiro para o vício do álcool

Roberto Bessa Moreira com Teixeira Correia Hoje às 08:49 Facebook

GNR anunciou a detenção de quatro homens por violência doméstica, mas nenhum deles ficou na prisão.

Um soldador de Santo Tirso, com 33 anos, agrediu os avós ao longo dos últimos anos com um único objetivo: extorquir-lhes dinheiro para o consumo de álcool. A meio da semana, foi detido, mas seria libertado depois de interrogado pelo juiz. Libertados foram também outros três homens detidos, na mesma altura, pela GNR por violência doméstica.

Segundo o JN apurou, o soldador aufere um ordenado a rondar os mil euros mensais, quantia que nunca chegava para fazer face ao vício. Por isso, exigia dinheiro aos avós, com quem residia. Estes, com 67 e 69 anos e a viver de pequenas reformas, não tinham meios para responder aos pedidos do neto, pelo que acabavam agredidos. Os sexagenários chegaram a ser pontapeados nas costas.