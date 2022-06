População impede furto a residência de emigrantes em Arcos de Valdevez

Três jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos, foram detidos pela GNR por furto em interior de residência, no concelho de Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, os indivíduos foram retidos no local até à chegada das forças de segurança por populares, que se aperceberam do assalto, no sábado, dia 25 de junho.

"Na sequência de uma denúncia que uma viatura suspeita se encontrava junto a uma residência e cujos proprietários se encontram ausentes no estrangeiro, diversos populares ocorreram ao local e depararam-se com os indivíduos no interior da residência a carregar bens para o interior de uma viatura", descreve a GNR em comunicado.

"Os suspeitos foram retidos no local pelos populares, tendo um dos suspeitos conseguido iniciar uma fuga, o qual foi posteriormente localizado pelos militares, nas proximidades do centro da localidade", acrescenta a Guarda.

Além de deter os indivíduos, a GNR apreendeu diverso material no seguimento de uma busca ao veículo, entre o qual, motosserras, ferramentas e objetos em cobre.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, para aplicação das medidas de coação.