Cadáver encontrado no Cadaval é de mulher e está desmembrado

Foi encontrado ao final da tarde desta terça-feira um cadáver desmembrado dentro de um saco numa zona de mato em Pero Moniz, no Cadaval, distrito de Lisboa. A descoberta foi feita por populares ao final da tarde desta terça-feira.

A GNR foi alertada para a descoberta macabra e acionou a Polícia Judiciária de Lisboa, que realizou diligências no local no sentido de apurar as circunstâncias em que ocorreu esta morte. Não são conhecidas detenções nem a identificação do cadáver, do qual faltam partes, que será de uma mulher.

O cadáver foi recolhido durante a noite para o Instituto de Medicina Legal, onde será submetido a autópsia para determinar a causa da morte e há quanto tempo estava no local. A PJ continua a investigar o caso e tenta agora identificar, localizar e deter presumíveis suspeitos deste homicídio.