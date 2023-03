Porta aberta a absolvições em fraude fiscal de milhões na cortiça

Salomão Rodrigues Hoje às 09:48 Facebook

Tribunais aceitaram impugnações de empresários arguidos que estão a ser julgados pelo Tribunal da Feira.

Depois de mais de dois anos de julgamento de cerca de 130 arguidos, entre pessoas singulares e empresas do setor da cortiça acusados de crimes de fraude fiscal, além de três que respondem por crimes de falsidade informática, o processo pode vir a sofrer um forte revés nas pretensões do Ministério Público (MP) que, nas alegações finais, pediu a condenação dos arguidos. Em causa estão mais de 25 milhões de euros.

A reviravolta tornou-se possível depois de tribunais administrativos e fiscais terem julgado procedentes impugnações sobre a forma como a liquidação do IVA sob suspeita foi efetuada pelo Estado. As impugnações foram apresentadas pelos arguidos que o MP considera terem sido os grandes utilizadores e beneficiários do esquema de faturação falsa.