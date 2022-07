Portugal arrisca multa por não proteger direitos de autor de jornais

Alexandre Panda Hoje às 22:23 Facebook

Governo ainda não transpôs diretiva europeia que permite a criadores exigir compensações a gigantes do digital.

O Governo arrisca o pagamento de uma multa da União europeia por ainda não ter efetuado a transposição de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital, que irá obrigar as grandes plataformas a remunerar os produtores de conteúdos portugueses como jornais e revistas.

A transposição para a legislação nacional já deveria ter sido aprovada em junho do ano passado, mas a União Europeia (UE) deu a Portugal um novo prazo que terminou a 19 de junho.