Portugal e Espanha apreendem 423 quilos de meixão no Norte e na Galiza 

A Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima e a Polícia Nacional de Espanha realizaram uma operação conjunta dirigida à captura e tráfico internacional de meixão, que resultou na apreensão de 423 quilos do produto, com valor superior a 2,5 milhões de euros.

A operação em Portugal decorreu esta quinta-feira em Caminha, Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora.

Como resultado desta operação conjunta, em Portugal, foram constituídas arguidas 11 pessoas de nacionalidade portuguesa e apreendidos, como medida cautelar, cerca de 23 quilos de meixão, cinco viaturas, cerca de 30 mil euros, e diversa documentação e material informático. Em território espanhol, foram identificadas cinco pessoas, quatro de nacionalidade espanhola e uma de nacionalidade portuguesa, uma das quais acabou por ser detida, tendo sido apreendidos cerca 400 quilos de meixão, cerca de 77 mil euros e vários documentos e provas digitais.

Nesta operação, que contou também com a colaboração da GNR e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), foram executados 15 mandados de busca e apreensão, que resultaram de investigações a crimes relacionados com a captura e tráfico internacional de meixão nas áreas de Caminha, Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora.

No decorrer desta operação, foram também executadas duas Decisões Europeias de Investigação (DEI), na Galiza, com a colaboração da Polícia Nacional de Espanha.

Terceira operação

Esta foi a terceira operação que decorreu no espaço de um mês com o objetivo de desmantelar uma rede criminosa internacional de tráfico de meixão a partir do Norte do País.

A primeira decorreu no dia 30 de janeiro, com a apreensão de 150 quilos de meixão num armazém em Famalicão. No dia 16 de fevereiro, decorreu a segunda parte da operação, em Esmoriz, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Guimarães e Braga. Foram detidos oito suspeitos, entre os quais o alegado líder desta rede, cidadão chinês com lojas de comércio em Guimarães e Braga. O Tribunal do Porto viria a libertá-los, por falta de prova.