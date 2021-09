Português que assaltou bombas de gasolina em Paredes foi detido em França

RP Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão português, de 31 anos, foi detido em França, para onde havia fugido após ter sido condenado a cinco anos e três meses de prisão por assaltados à mão armado a postos de abastecimento de combustíveis na zona de Paredes.

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que, "na sequência de investigação já concluída, que correu termos na Diretoria do Norte, e em articulação com a Unidade de Cooperação Internacional (Unidade Nacional Europol) e com as autoridades francesas, foi detido em Toulouse um cidadão português, autor de três crimes de roubo, praticados com arma de fogo.

Os assaltos foram cometidos em novembro e dezembro de 2012, "altura em que o detido, em coautoria com outro indivíduo, entretanto já preso, levou a cabo os roubos, em postos de combustíveis, na zona de Paredes".

Após ser julgado e condenado a pena de cinco anos e três meses de prisão, o indivíduo "refugiou-se em França onde veio a ser localizado e extraditado no âmbito de um mandado de detenção europeu, tendo agora dado entrada em estabelecimento prisional para cumprimento de pena".