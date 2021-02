Portugueses usam testes falsos à covid-19 para entrar no país

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:01 Facebook

SEF detetou oito casos nos aeroportos do Porto e Lisboa. Europol desmantelou redes internacionais.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou oito testes falsos à covid-19, com resultado negativo, na posse de portugueses chegados aos aeroportos de Porto e Lisboa. Também a Polícia Judiciária (PJ) está a realizar perícias a vários certificados suspeitos e continua em permanente colaboração com polícias internacionais. Nomeadamente a Europol, que desmantelou, nos últimos meses, várias redes dedicadas à venda de documentos falsos relacionados com o coronavírus.

Em Espanha e na Holanda, cada teste falso custava entre 40 e 60 euros, enquanto no Reino Unido o preço podia chegar às 100 libras (cerca de 113 euros). Em França, o custo variava entre os 150 e os 300 euros.