Posse do aeroclube e de hangares de aeródromo minhoto em tribunal

Luís Moreira Hoje às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Direção de estrutura do Cerval disputada por dois grupos. Contas bancárias congeladas e aluguer por pagar são algumas das questões.

A direção do Aeroclube do Cerval, que há 30 anos geria o aeródromo com o mesmo nome situado no limite entre Vila Nova de Cerveira e Valença, é disputada por dois grupos de sócios, numa "guerra" que chegou aos tribunais.

Entretanto, nasceu um novo aeroclube, o do Alto Minho que passou a gerir o equipamento e quer dar um impulso à atividade. Diz pretender acabar com ilegalidades, registando, para isso, os hangares e proibindo voos sem licença e em aviões sem matrícula. Daí que estes pilotos se digam "legalistas" apelidando os outros de "ilegalistas".