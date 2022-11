Posto da GNR de Fânzeres pronto há quatro meses não abre

Câmara de Gondomar espera que tutela pague as obras. Militares continuam em más condições.

Na Rua de Santa Eulália, em Fânzeres, Gondomar, na antiga Escola da Bela Vista, que se encontrava desativada, foi construído o novo Posto Territorial da GNR. As instalações, que representam um investimento superior a um milhão de euros, estão prontas desde julho, mas a mudança ainda não aconteceu, porque o Ministério da Administração Interna (MAI) não pagou a obra de adaptação do edifício à Câmara. Enquanto isso, os profissionais continuam a trabalhar em más condições, no exíguo posto situado no Largo do Paço.

Contactado pelo JN, o presidente da Autarquia, Marco Martins, confirmou que "o Município lançou a empreitada em articulação com o MAI, dada a necessidade urgente de mudar as atuais instalações e, com isso, melhorar as condições da GNR". O contrato de comodato do edifício chegou a ser aprovado e estava previsto que a obra fosse comparticipada a 100% pelo Ministério. Todavia, quatro meses volvidos do fim da obra, o autarca continua "a aguardar questões burocráticas" para proceder à entrega das novas instalações ao MAI.