Predador sexual atacava menores nas redes sociais em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ), deteve um homem, com 26 anos, suspeito de coação sexual, extorsão, pornografia de menores e abuso sexual de crianças agravado, em Aveiro. O arguido, já com cadastro por este tipo de crimes, conhecia as vítimas nas redes sociais e coagia-as a enviarem-lhe dinheiro, fotos e vídeos com práticas sexuais.

Segundo explica a Judiciária, em comunicado enviado esta quinta-feira, o detido, que "apresenta propensão para comportamentos predatórios", conheceu as vítimas, menores ou com evidente atraso no desenvolvimento cognitivo, através da rede social Snapchat.

Após manter conversas de natureza sexual, o arguido usava a aplicação WhatsApp para enviar às jovens vídeos sexuais, onde surgia a masturbar-se, coagindo-as enviar-lhe dinheiro, "bem como fotos da região genital e a filmarem-se desnudadas e em práticas sexuais, usando o telemóvel para esse efeito", destacou a PJ.

O "predador" já tinha antecedentes policiais por crimes da mesma natureza, desenvolvidos nas redes sociais, pelo que "a investigação vai prosseguir no sentido de determinar a verdadeira extensão da sua atividade delituosa".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.