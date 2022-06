Predador sexual inglês fugiu para Portugal e foi detido na Figueira da Foz

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:41 Facebook

Alistair Riggott, 53 anos, procurava vítimas menores nas redes sociais. Estava escondido no país desde dezembro do ano passado

Um predador sexual inglês, de 53 anos, escondeu-se das autoridades britânicas em Portugal. Desde dezembro do ano passado, percorreu várias localidades do país, dormindo sempre em hostels, mas foi detido, na terça-feira, na Figueira da Foz, pela Polícia Judiciária (PJ). Está detido na cadeia de Coimbra enquanto aguarda pela extradição para Inglaterra.

Alistair Riggott percorria as redes sociais com falsos perfis à procura de atrair crianças e quando conquistava a sua confiança aliciava-as. Começava por lhes pedir fotografias em que estas aparecessem nuas e, depois, enviava imagens de si próprio a realizar atos sexuais. Ao mesmo tempo tentava convencer as vítimas a fazer o mesmo.

Os crimes ocorreram ao longo do ano passado e Alistar Riggott chegou a ser detido pela polícia inglesa. No entanto, seria libertado mediante o pagamento de uma caução e quando, em outubro último, foi notificado para comparecer em tribunal para ser julgado por dez crimes de abuso sexual de crianças e pornografia infantil fugiu do país.

As autoridades britânicas pensavam que o pedófilo tinha-se refugiado em Espanha e emitiram um mandado de detenção internacional para que pudesse ser apanhado pela polícia local. Contudo, Alistair Riggott escondeu-se em Portugal. Primeiro, no Algarve e, posteriormente, em diferentes regiões para evitar ser localizado.

Segundo apurou o JN, o inglês permanecia pouco tempo na mesma localidade e pernoitava sempre em hostels de baixo custo. Mesmo assim, gastava cerca de 300 euros por mês em alojamento, o que leva as autoridades a pensar que o fugitivo estava a ser auxiliado por familiares ou amigos.

Detido no hostel

Mesmo em fuga, o predador sexual continuou a aceder à internet, o que permitiu aos ingleses localizá-lo em Portugal e solicitar auxílio à PJ. Em menos de um mês, os inspetores da Unidade de Informação Criminal, responsáveis pelo cumprimento de mandados de detenção internacionais, sinalizaram Alistair Riggott e, nesta terça-feira, detiveram-no no último hostel que tinha arrendado, na Figueira da Foz.

O criminoso não ofereceu resistência, foi levado ao Tribunal da Relação de Coimbra e enviado pelo juiz para a cadeia desta cidade. É neste estabelecimento prisional que aguardará a conclusão do processo de extradição para Inglaterra, onde será julgado pelos dez crimes de abuso sexual de crianças e pornografia infantil de que está acusado.