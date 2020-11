Presas atiram carros e mesa contra guardas

Rogério Matos Hoje às 08:10 Facebook

Cerca de dez reclusas da cadeia de Tires arremessaram carrinhos metálicos de comida, uma mesa e uma cadeira do terceiro piso do pavilhão em manifestação de apoio a uma reclusa que tinha agredido uma guarda e estava a ser algemada.

O caso ocorreu na tarde de domingo, quando as reclusas recolhiam para as celas, após o recreio. No entanto, ninguém foi atingido. A reclusa que motivou os desacatos insurgiu-se contra os serviços prisionais, por não conseguir comprar comida no bar e fazer telefonemas.

Jorge Alves, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, explicou ao JN que a mulher, de nacionalidade brasileira, infetada com covid-19 e a cumprir pena por tráfico de droga, queria comprar artigos de mercearia e higiene e queixava-se das filas. "Começou a insultar as guardas", conta o dirigente sindical.