Presidente da Câmara de Espinho suspeito de se deixar corromper por 25 mil euros

Investigação da PJ do Porto tem escutas e vigilâncias que suportam indiciação. Arguidos são hoje interrogados.

Miguel Reis, o presidente da Câmara de Espinho, detido anteontem pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, é suspeito de ter recebido 25 mil euros no esquema de corrupção com vista ao licenciamento de empreendimentos de 30 milhões de euros. Na operação Vórtex, também foi detido o chefe do Departamento Urbanístico da autarquia, o arquiteto João Rodrigues e dois empresários do imobiliário e construção. Os arguidos começam hoje a ser interrogados no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a investigação conseguiu reunir, nos últimos meses, provas de que Miguel Reis terá recebido em dinheiro pelo menos 25 mil euros para facilitar o licenciamento de diversos empreendimentos do grupo Pessegueiro, liderado por Francisco Pessegueiro, um dos empresários detidos.