Autarca de Gondomar apresentou queixa na PSP por tentativa de agressão

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, publicou nas redes sociais, esta segunda-feira, que foi alvo de uma tentativa de agressão enquanto estava com o seu filho, acrescentando que já apresentou queixa na PSP.

"Estou a atravessar a rua com o meu filho de 7 meses ao colo para o sentar na cadeira no carro da mãe. Um carro que se aproxima pára no meio da rua a bloquear a saída do meu e todo o trânsito, e dirige-se a mim aos berros 'O Presidente, ao sábado na minha rua". Foi assim que o autarca começou a descrição do sucedido numa publicação no Facebook.

"Digo-lhe educadamente que não falo com ele enquanto não tirar o carro do meio da rua e libertar o trânsito. Responde-me que 'é contribuinte e que faz o que quer'. Digo-lhe que assim não! Entro no carro e fecho a porta. Abre a porta e puxa-me para fora à força. Já fora do carro, tento conduzi-lo para o carro dele. Tira-me o meu telemóvel da mão que estava a ligar ao 112 e tenta dar-me um murro. Protejo-me naturalmente. Entretanto o meu bebé chora compulsivamente".

"O indivíduo continua aos berros sem eu saber quem é e sem perceber o assunto. Felizmente, aproximam-se várias pessoas, a quem agradeço, e acalmam-no. Já não há respeito e já não há paciência para esta sociedade. Estava com o meu filho, não há perdão. Entretanto, o Diogo já acalmou e já apresentei queixa na PSP!", finalizou o presidente da Câmara de Gondomar.

O JN contactou o autarca que confirmou o relato que fez nas redes sociais, designadamente a queixa que fez junto da PSP.