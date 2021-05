Presidente de IPSS detido por suspeita de abuso sexual de deficiente

Teixeira Correia Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Sul por suspeita de crimes contra a liberdade sexual sobre uma mulher de 26 anos, portadora de deficiência mental acentuada. O suspeito é o presidente de uma IPSS de Beja.

O caso chegou ao conhecimento da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária através de denúncia anónima. Após investigação foi possível identificar os intervenientes e o local da ocorrência.

Ao que o JN conseguiu apurar, o suspeito é presidente de uma IPSS do distrito de Beja e ter-se-á aproveitado das funções que exerce numa casa de acolhimento residencial para adultos com deficiência para se aproximar e abusar da mulher de 26 anos.

O conjunto de diligências realizadas pelas autoridades permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, tendo culminado na detenção do suspeito, ontem, quinta-feira.

Início do verão do ano passado

Segundo um comunicado da PJ, as agressões sexuais aconteceram em períodos distintos​​​​, sendo que se terão iniciado no verão do ano passado. Ocorriam em ambiente totalmente controlado pelo detido, nomeadamente num estabelecimento comercial e sempre em ocasiões em que os dois se encontravam sozinhos.

O detido será apresentado esta sexta-feira às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.