Presidente do Atlético Vila Meã entre os detidos pela PJ

Suspeito de participar em rede de furto e falsificação de veículos. Três empresários da zona de Amarante implicados pela PJ foram libertados.

David Pinheiro, presidente do Atlético Clube de Vila Meã, em Amarante, é um dos três empresários detidos pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de liderarem um esquema de furto e falsificação de veículos. Foram libertados por um juiz mediante caução de 15 mil euros cada um. Ficam ainda proibidos de se contactarem e obrigados a apresentações periódicas às autoridades.

Os suspeitos, com idades entre 28 e 56 anos, empresários de Amarante ligados à área do Turismo, foram detidos anteontem pela PJ, numa operação que envolveu buscas às suas habitações, assim como a uma empresa de turismo, com sede numa freguesia de Amarante, para onde eram encaminhados os carros topo de gama furtados e depois "maquilhados" física e documentalmente, para venda no mercado legal.