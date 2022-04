Presidente do Rio Ave julgado por maltratar mulher e filha 

António Silva Campos está acusado de crimes de perseguição agravada, injúrias e ameaça agravada, na sequência de divórcio litigioso.

Agrediu e insultou a filha, ameaçou de morte e insultou a ex-mulher e o cunhado. É o que diz a acusação contra o presidente do Rio Ave, António da Silva Campos. Ontem, na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Vila do Conde, o arguido não quis falar. É mais um episódio num divórcio litigioso, que já levou à falência de uma das maiores construtoras do país - a ASC (ver caixa) -, soma queixas e processos judiciais e continua a fazer desmoronar o "império" Campos.

"Seus filhos da p..., só ides parar quando eu vos matar", "cabrita", "eu desfaço-te". São apenas alguns dos insultos e ameaças que, segundo o Ministério Público, Diana ouviu ao longo de mais de três anos. A filha de António da Silva Campos era administradora do Santana Hotel & SPA, propriedade de uma das empresas da família. Garante que vivia num clima de "agressividade, humilhação e permanente intimidação", que culminou, a 4 de dezembro de 2018, com a agressão.