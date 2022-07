Presidente do Rio Ave nega agressões e ameaças à filha

Ana Trocado Marques Ontem às 22:53 Facebook

António da Silva Campos, presidente do Rio Ave, admitiu que fala "um bocadinho alto", mas garantiu que nunca maltratou a filha.

Nunca bateu na filha, ameaças de morte e perseguição nem pensar. O presidente do Rio Ave negou, esta quarta-feira, em tribunal, as acusações de que é alvo. António da Silva Campos disse-se "muito triste" com a tentativa "maquiavélica" de lhe "prejudicar a imagem" e explicou: ex-mulher e filhos nunca aceitaram o seu novo casamento. Esse é "o verdadeiro motivo" que fez "desmoronar o castelo" e multiplicou os processos em tribunal, alegou.

"Fico muito triste por a minha filha dizer isso. É maquiavélico. É só para prejudicar a minha imagem", disse o arguido, acusado de sete crimes: perseguição agravada, injúrias e ofensas à integridade física à filha; três crimes de ameaça agravada à ex-mulher e um ao ex-cunhado.