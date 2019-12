Presidente do Vitória de Setúbal agredido na rua por empresário

Rogério Matos Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, foi agredido na quinta-feira à tarde quando se preparava para entrar no carro, estacionado na Avenida Luísa Todi.

Segundo o que o JN apurou, o dirigente do clube sadino tinha saído de uma reunião e, no momento em que entrava no carro, foi atirado ao chão e pontapeado violentamente por um indivíduo, identificado como um dos empresários que reclamam o pagamento de um empréstimo feito ao clube em julho de 2018.

Na origem desta agressão está a decisão do presidente do Vitória de Setúbal de avançar com queixa no tribunal contra o referido empresário por este ter insinuado que o dinheiro que emprestou foi desviado pelo presidente e pelo vice-presidente, José Condeças.

Depois das agressões, Vítor Hugo Valente foi pelos próprios meios ao hospital, onde recebeu tratamento. Encontra-se em casa a descansar e deve deslocar-se ainda esta sexta-feira à PSP para apresentar queixa.

O empréstimo em causa terá sido pedido em julho de 2018 pelo presidente do Vitória de Setúbal ao empresário Paulo Rodrigues, sendo que o dinheiro serviria para a inscrição da equipa na Liga. Paulo Rodrigues, que diz que o dinheiro foi exigido em notas, pediu ajuda a dois outros empresários, um dos quais do Luxemburgo, que fez chegar a Portugal 300 mil euros em dinheiro vivo para cobrir parte do empréstimo.

Em imagens difundidas pelas redes sociais, vê-se Vítor Hugo Valente e José Condeças a contar maços de notas e a colocá-los em sacos. Em Assembleia Geral, os visados negaram a associação das imagens ao levantamento do empréstimo. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ está a investigar.