Preso castigado por "abraçar" a companheira em visita

Cadeia de Coimbra acusada de manter regras do tempo da pandemia. Direção-Geral fala de "comportamento impróprio".

Sarai Dias, 25 anos, de Guimarães, não aceita ter sido acusada de manter "contactos íntimos" com o companheiro, um recluso a cumprir sete anos de cadeia por tráfico de droga no Estabelecimento Prisional de Coimbra (EPC) e, por isso, terem ficado privados de visitas durante três meses. Diz que apenas "o abraçou" e que estas regras de distanciamento social são do tempo da pandemia. A Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP) nega que ainda se mantenham as condições de visitação do tempo do covid 19.

Ao JN, a mulher garante que "as visitas acontecem com um "grande distanciamento físico". "Ficamos separados por um balcão e enfiados numa cabina minúscula, entre duas placas de madeira", descreve, detalhando que, "desde que a pandemia acabou, a única coisa que mudou foi a abertura de um pequeno espaço no acrílico" e que este continua a ser usado para fazer uma separação física entre os reclusos e os visitantes.