Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:08, atualizado às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um preso que estava internado no 9.º andar do Hospital Padre Américo, em Penafiel, fugiu do quarto pela janela, depois de ter amarrado lençóis para usar como corda, na segunda-feira à tarde.

O homem foi visto por uma funcionária do hospital, quando descia para um patamar intermédio do edifício. Foi alertada a segurança e o preso em fuga foi detido.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirma uma "tentativa de evasão de recluso, internado sob custódia, que foi gorada" naquele hospital e que o preso será sujeito a procedimento disciplinar.

Fonte hospitalar confirma o sucedido, "sem nenhuma consequência".