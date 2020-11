Preso jovem que roubou 358 mil euros em joias de hotel

TRA Hoje às 14:50 Facebook

Ficou em prisão em preventiva um jovem de 20 anos, suspeito da prática, em coautoria, de crimes de furto qualificado, abuso de confiança e roubo agravado. Três ilícitos numa semana renderam quase 400 mil euros.

Em apenas uma semana, entre 14 e 21 de abril de 2019, o suspeito, de 20 anos, terá cometido três crimes de relevo, um dos quais foi o roubo de 358 mil euros em joias da ourivesaria de um hotel em Lisboa.

A primeira situação ocorreu na Amora. O jovem e outros arguidos invadiram uma residência de onde subtraíram diversos artigos de ourivesaria, relógios, equipamentos tecnológicos, no valor de 9500 euros. Depois, foram à garagem da moradia, de onde furtaram um carro no valor de 25 mil euros.

Numa outra ocasião, o arguido mostrou-se interessado numa moto que se encontrava à venda numa plataforma online. Combinou um encontro com o vendedor e foi à residência deste. Pediu para experimentar o veículo e, depois, colocou-se em fuga com a moto.

Por fim, o arguido e um cúmplice entraram num hotel em Lisboa com luvas pretas e uma gola a tapar o rosto. O arguido dirigiu-se à receção e, dando a entender que tinha um objeto semelhante a uma arma, ordenou aos funcionários que continuassem a trabalhar e que não olhassem para si. Entretanto, o segundo indivíduo partiu com um martelo o vidro da montra da ourivesaria no interior do hotel. Conseguiu levar diversos artigos de ourivesaria e relógios no valor de 358 mil euros.

Após diligências foi possível identificar o suspeito e emitir um mandado de busca domiciliária e detenção fora de flagrante delito. O jovem foi agora apresentado a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do DIAP de Lisboa.