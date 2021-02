Preso por engravidar menor de 13 anos deficiente

AP Hoje às 11:52 Facebook

A Polícia Judiciária deteve na zona de Lisboa um homem, de 45 anos, suspeito de ter abusado e engravidado uma menor, de 13 anos, que padece de um défice cognitivo. Já está em prisão preventiva.

De acordo com um comunicado da PJ, o homem era amigo da família da vítima e "aproveitava as ausências da mãe da criança para se deslocar a sua casa, onde abusava sexualmente da vítima, mesmo sabendo da sua idade e do défice cognitivo de que aquela padecia".

Os abusos sexuais foram praticados mais do que uma vez, sendo o último em novembro de 2020 e do qual veio a resultar a gravidez da criança.

A situação foi sinalizada em meio escolar, sendo denunciada e dando origem à investigação desenvolvida, de imediato, pela Policia Judiciária.

Indiciado dos crimes de abuso sexual de menor agravado, o homem foi colocado em prisão preventiva.