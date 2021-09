Preso por violação viveu cinco anos como falso refugiado

Alexandre Panda Hoje às 08:37 Facebook

Marroquino usou identidade de sírio para pedir proteção a Portugal. Atraiu sem-abrigo faminta às antigas instalações da RTP, em Lisboa.

Um cidadão marroquino acusado agora pelo Ministério Público de ter violado uma sem-abrigo, em Lisboa, viveu cinco anos em Portugal com a identidade de um suposto refugiado sírio, sem nunca ter sido detetado, tendo até beneficiado de ajudas do Estado. Só foi desmascarado quando já estava preso pelo crime sexual.

A acusação do Ministério Público (MP) dá conta de que, quando chegou a Portugal, em 2015, bastou a M.Z., de 34 anos, dizer que se chamava Mussa Ikli, de nacionalidade síria, para entrar no circuito burocrático do apoio a refugiados e conseguir uma vida nova, apoiada com subsídios mensais do Estado português. Bastou-lhe dar entrada com um pedido de proteção internacional para lhe ser concedida uma "autorização provisória para permanência em território nacional", sucessivamente renovada.