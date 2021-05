Alexandre Panda Hoje às 09:21 Facebook

Teletrabalho com excesso de serviço terá provocado cansaço extremo. Autópsia à bebé é realizada no início desta semana. Desidratação estará na origem da morte.

Um cansaço extremo, provocado pela intensidade do regime de teletrabalho que a absorvia, estará na origem do esquecimento que acabou com a morte da bebé de dois anos, deixada pela mãe durante sete horas num carro, na quinta-feira, no centro de Lisboa.