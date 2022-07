Preventiva para burlão dos créditos automóveis milionários

Alexandre Panda Hoje às 11:24 Facebook

Um dos seis indivíduos, detidos pela Polícia Judiciária do Porto por terem sacado cerca de dois milhões de euros a financeiras com créditos automóveis fraudulentos, ficou em prisão preventiva. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou a apresentação semanal como medida de coação aos restantes cinco indivíduos.

O grupo é suspeito de ter montado um esquema de burla com crédito automóvel. Com documentos falsos, usavam testas de ferro para adquirir carros em stands e concessionários oficiais. Os veículos seguiam para o estrangeiro, onde eram legalizados e vendidos a terceiros. Ao todo, o grupo terá, desde 2018, lucrado cerca de dois milhões de euros com a venda de cerca de 100 veículos.

Os indivíduos, cinco homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 52 anos, são todos residentes no Grande Porto e com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, mas também por outros.

Para enganar as financeiras, usavam sem-abrigo, a quem davam dinheiro para assumir o crédito junto das financeiras. Falsificavam declarações de IRS ou de rendimentos que eram apresentados pelos indigentes nos stands ou nos concessionários de grandes marcas de automóveis.