Preventiva para dupla que furtava carros e casas em Macedo de Cavaleiros

Dois homens de Macedo de Cavaleiros foram postos em prisão preventiva por suspeita de vários furtos de viaturas e a residências, numa operação policial em que as autoridades apreenderam oito viaturas, entre outro material.

A operação foi desenvolvida pela GNR que divulgou esta segunda-feira, num comunicado do Comando Distrital de Bragança, que a dupla, com 28 e 38 anos, foi detida em flagrante delito, na quinta-feira, e ambos ficaram em prisão preventiva depois ouvidos em tribunal.

Os suspeitos foram apanhados em flagrante delito, na sequência de uma denúncia, durante um assalto a uma residência em Macedo de Cavaleiros, e um deles já era conhecido das autoridades por indícios de "furtos em residências e armazéns, furto de veículos, burlas, abuso de confiança e falsificação de documentos".

No momento do flagrante delito, segundo a GNR, os dois homens terão sido surpreendidos "quando se preparavam para abandonar o local numa viatura de mercadorias que transportava diversos objetos furtados, no valor estimado de nove mil euros".

Este episódio levou a outras diligências policiais, nomeadamente "nove buscas, três domiciliárias, quatro em veículos, uma em anexo e uma em estabelecimento", durante as quais foi apreendido diverso material.

Os militares da GNR apreenderam "oito veículos, um quadriciclo, inúmeros certificados de matrícula, livretes de título de registo de propriedade e documentação relacionada com veículos".

Foram também apreendidos dois televisores, um monitor de computador, 13 bicicletas, cinco telemóveis, uma caçadeira, uma catana, duas facas borboleta, munições, um 'taser', um martelo quebra-vidro, dois pares de luvas, um passa-montanhas e uma gola, entre outro material.